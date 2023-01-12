Пиоли высказался о вылете Милана из Кубка Италии

В рамках 1/8 финала Кубка Италии Милан потерпел поражение от Торино.

Главный тренер "россонери" Стефано Пиоли поделился мыслями о прошедшем матче. По словам специалиста, Милану не хватило качества в атаке.

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"Мы играли агрессивно и решительно против довольно сильного соперника, но не имели при этом необходимого качества и остроты в атаке, чтобы максимально использовать наше несомненное преимущество.

Со стороны Милана было заметно много спешки в попытках наносить удары или выполнить навесы с флангов вместо того, чтобы попытаться откорчевать оборону. Этот результат - большое разочарование для нашей команды, что нельзя отрицать. Мы хотели пройти в следующий раунд.

Мы дали Торино возможность создать лишь один голевой шанс за первые 90 минут. После этого я сделал определенные изменения, чтобы добавить различные характеристики и варианты нашей атаке, но, как я уже сказал, нам не хватило резкости и спокойствия. Надо было максимально использовать ситуацию, но вместо этого мы пропустили на контратаке.

Мы недостаточно быстро двигали мяч в течение 90 минут, а затем нам не хватало точности в передачах. Опять же потому, что мы спешили. Мы также должны сожалеть из-за неиспользованной нами красной карточки у соперников, потому что у нас потом было достаточно ударов в тех случаях, когда мы игроки создать лучшую позицию для партнера по команде.

Теперь мы должны начать с самого начала с большой решимостью, потому что Серия А и Суперкубок не будут ждать, пока мы оправимся от этого поражения. У каждого из конкурентов заполненное с избытком расписание матчей, поэтому каждый будет иметь дело с тем, с чем должны были столкнуться мы сегодня", - сказал Пиоли.

Напомним, следующий матч Милан проведет против Лечче в рамках итальянской Серии А.