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Милан - Торино 0:1: обзор и результат матча Кубка Италии 11.01.2023

"Россонери" попытались дожать соперника, забыв об игре в обороне.
Сегодня, 00:50
Милан - Торино / Getty Images
Милан - Торино / Getty Images

В среду, 11 января, Милан в рамках 1/8 финала Кубка Италии встречался с Торино. Матч завершился победой гостей со счетом 1:0.

Команды вели равную игру на поле, имея достаточно моментов для того, чтобы выйти вперед, однако на 70-й минуте все изменилось. Защитник Торино Коффи Джиджи получил вторую желтую карточку, за что был удален с поля.

"Россонери" ринулись забивать ослабленному сопернику, однако тот сумел "дожить" до овертайма, чтобы перевести дыхания после серии атак от соперника.

Источник: Getty Images

Милан и в экстра-тайме продолжил "душить" соперника, однако на 114-й минуте клуб допустил роковую ошибку. "Россонери" пропустили быструю контратаку, в результате которой Торино забил свой единственный гол.

Героем гостевой команды стал Хавбек Мишель Адопо, вышедший на поле лишь в дополнительное время для "сушки" счета, однако все вышло совсем иначе.

Статистика матча Милан - Торино 1/8 финала кубка Италии

Милан - Торино 0:1
Голы: Адопо, 114

Владение мячом: 58% - 42%
Удары: 34 - 11
Удары в створ: 8 - 3
Фолы: 9 - 15
Атаки: 148 - 124

Милан: Тэтэрушану, Томори, Габбия (Эрнандес, 77), Калулу, Дест (Калабрия, 111), Салемакерс (Рафаэл Леау, 67), Браим Диас (Жуниор Мессиас, 67), Побега (Жиру, 77), Тонали, Вранкс (Беннасер, 83), де Кетеларе.

Торино: Милинкович-Савич, Синго (Беэй, 111), Джиджи, Схюрс, Буонджорно, Родригес (Линетти, 81), Миранчук (Сек, 90), Влашич (Войвода, 81), Лукич, Риччи (Адопо, 90), Санабрия (Зима, 71).

Предупреждения: Джиджи (14), Милинкович-Савич (90), Линетти (109).

Удаление: Джиджи (70).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан торино Кубок Италии

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