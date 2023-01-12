Милан - Торино 0:1: обзор и результат матча Кубка Италии 11.01.2023

В среду, 11 января, Милан в рамках 1/8 финала Кубка Италии встречался с Торино. Матч завершился победой гостей со счетом 1:0.

Команды вели равную игру на поле, имея достаточно моментов для того, чтобы выйти вперед, однако на 70-й минуте все изменилось. Защитник Торино Коффи Джиджи получил вторую желтую карточку, за что был удален с поля.

"Россонери" ринулись забивать ослабленному сопернику, однако тот сумел "дожить" до овертайма, чтобы перевести дыхания после серии атак от соперника.

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Милан и в экстра-тайме продолжил "душить" соперника, однако на 114-й минуте клуб допустил роковую ошибку. "Россонери" пропустили быструю контратаку, в результате которой Торино забил свой единственный гол.

Героем гостевой команды стал Хавбек Мишель Адопо, вышедший на поле лишь в дополнительное время для "сушки" счета, однако все вышло совсем иначе.

Статистика матча Милан - Торино 1/8 финала кубка Италии

Милан - Торино 0:1

Голы: Адопо, 114

Владение мячом: 58% - 42%

Удары: 34 - 11

Удары в створ: 8 - 3

Фолы: 9 - 15

Атаки: 148 - 124

Милан: Тэтэрушану, Томори, Габбия (Эрнандес, 77), Калулу, Дест (Калабрия, 111), Салемакерс (Рафаэл Леау, 67), Браим Диас (Жуниор Мессиас, 67), Побега (Жиру, 77), Тонали, Вранкс (Беннасер, 83), де Кетеларе.

Торино: Милинкович-Савич, Синго (Беэй, 111), Джиджи, Схюрс, Буонджорно, Родригес (Линетти, 81), Миранчук (Сек, 90), Влашич (Войвода, 81), Лукич, Риччи (Адопо, 90), Санабрия (Зима, 71).

Предупреждения: Джиджи (14), Милинкович-Савич (90), Линетти (109).

Удаление: Джиджи (70).