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Малиновский прокомментировал дебют за Марсель

Украинец получил смешанные эмоции от первого поединка в составе "провансальцев".
Сегодня, 13:23
Руслан Малиновский / OM.fr
Руслан Малиновский / OM.fr

В рамках 18 тура чемпионата Франции Марсель встретился с Труа. Данный матч стал дебютом Руслана Малиновского в новой команде.

Украинец вышел на замену на 67 минуте и практически сразу заработал предупреждение за грубое нарушение правил.

Полузащитник высказался о поединке. По его словам, дебют принес ему смешанные эмоции.

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"Я счастлив, что сыграл свои первые минуты и пережил свой успех с Марселем. Думаю, что это только начало. Мне еще надо работать, но я разочарован этой желтой карточкой, потому что там не было фола. Я пытался помочь команде. Мы выигрывали 2:0 и должны были сохранить результат.

Я пытался защищаться и помочь своим партнерам. В каждом матче я должен проявлять себя как можно лучше, смотреть, что я сделал неправильно, работать на команду. Я чувствую себя хорошо. В Италии мы тяжело работали на сборах. Физическое состояние не будет проблемой для меня", - сказал Малиновский.

Напомним, Марсель победил Труа со счетом 2:0. Авторами забитых голов стали Шансель Мбемба и Жордан Верету.


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