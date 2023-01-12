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Тренер Марселя: Мы рады, что Малиновский с нами

Игор Тудор оценил победу над Труа.
Сегодня, 10:13
Руслан Малиновский / om.fr / Getty Images
Руслан Малиновский / om.fr / Getty Images

В рамках 18-го тура чемпионата Франции Марсель обыграл Труа (2:0). В данном поединке дебютировал украинец Руслан Малиновский.

Главный тренер Марселя Игор Тудор прокомментировал победу своей команды. По словам специалиста, игроки проявили характер и желание победить.

"Я доволен не только результатом, но и игрой, которую мы показали. Мы были серьезной командой, знавшей, что делать на поле. Я не говорю о том, чего мы можем достичь. Нам просто нужно быть готовыми к следующей игре. Главное – показывать хорошую игру каждый раз, а там посмотрим, куда мы сможем дойти".

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"Больше всего я ценю в игроках их менталитет, желание победить, быть серьезными, уделять внимание деталям. Мы смогли сосредоточиться и не допускать ошибок, и это была ключевая деталь. Мы увидели это сегодня. Но у нас впереди еще длинная дорога".

Тудор также прокомментировал подписание украинского полузащитника.

"Малиновский? Мы рады, что он с нами", - приводит слова Tудора L'Equipe.

В турнирной таблице чемпионата Франции Марсель идет на третьем месте, имея 39 очков.

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