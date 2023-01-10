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Малиновский встретился с украинцами в Марселе

Клуб организовал полузащитнику встречу с соотечественниками.
Сегодня, 15:47
Руслан Малиновский / instagram.com
Руслан Малиновский / instagram.com

Французский Марсель отметился широким жестом для своего новичка Руслана Малиновского.

Клуб организовал украинцу встречу с соотечественниками, проживающими в городе. Об этом рассказала супруга футболиста Роксана.

"Клуб помог организовать встречу с украинцами, многие из которых приехали в Марсель из-за войны, некоторые живут здесь уже давно…но всех их объединяет любовь к нашей стране, к футболу!

Приятной неожиданностью для меня стало, что ассоциация называется Одесса во Франции и, как оказалось, эти города-братья уже 50 лет.

Самые первые футболки Руслана получили украинцы. Спасибо клубу, это невероятно", - написала Малиновская в своем Instagram.

Напомним, ранее Малиновский попрощался с Аталантой.


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