Малиновский встретился с украинцами в Марселе

Французский Марсель отметился широким жестом для своего новичка Руслана Малиновского.

Клуб организовал украинцу встречу с соотечественниками, проживающими в городе. Об этом рассказала супруга футболиста Роксана.

"Клуб помог организовать встречу с украинцами, многие из которых приехали в Марсель из-за войны, некоторые живут здесь уже давно…но всех их объединяет любовь к нашей стране, к футболу!

Приятной неожиданностью для меня стало, что ассоциация называется Одесса во Франции и, как оказалось, эти города-братья уже 50 лет.

Самые первые футболки Руслана получили украинцы. Спасибо клубу, это невероятно", - написала Малиновская в своем Instagram.

Напомним, ранее Малиновский попрощался с Аталантой.