Малиновский встретился с украинцами в Марселе
Клуб организовал полузащитнику встречу с соотечественниками.
Французский Марсель отметился широким жестом для своего новичка Руслана Малиновского.
Клуб организовал украинцу встречу с соотечественниками, проживающими в городе. Об этом рассказала супруга футболиста Роксана.
"Клуб помог организовать встречу с украинцами, многие из которых приехали в Марсель из-за войны, некоторые живут здесь уже давно…но всех их объединяет любовь к нашей стране, к футболу!
Приятной неожиданностью для меня стало, что ассоциация называется Одесса во Франции и, как оказалось, эти города-братья уже 50 лет.
Самые первые футболки Руслана получили украинцы. Спасибо клубу, это невероятно", - написала Малиновская в своем Instagram.
Напомним, ранее Малиновский попрощался с Аталантой.