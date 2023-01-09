Малиновский попрощался с Аталантой

Украинский полузащитник Руслан Малиновский перебрался из Аталанты в Марсель. Трансфер оформлен по схеме аренды с обязательством выкупа.

Футболист попрощался со своим экс-клубом в Instagram. Украинец поблагодарил всех, кто был с ним на протяжении итальянского периода карьеры.

"Спасибо клубу, моим партнерам, тренерам и особенно болельщикам. От всей души благодарю всех, кто шел со мной на протяжении этого путешествия. Я не прощаюсь, мы остаемся друзьями. Навсегда", - написал Малиновский

Напомним, сумма трансфера Малиновского составила 10 млн евро + 3 млн бонусами.