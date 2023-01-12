Аякс намерен усилиться одноклубником Малиновского

Нидерландский Аякс хочет усилить линию обороны.

Как сообщает издание FootMercato, "сыновья Бога" хотят приобрести Леонардо Балерди.

Амстердамцы уже приготовили для Марселя первое предложение. За аргентинца готовы заплатить 20 млн евро.

При этом отмечается, что Балерди намерен остаться в Марселе. Центрбэк уже сообщил об этом агенту.

В текущем сезоне футболист провел 18 матчей в чемпионате Испании, отдав одну результативную передачу.