Почеттино может вернуться в АПЛ

Лондонский Челси вновь может сменить главного тренера.

Как сообщает Sky Sports, Маурисио Почеттино готов вернуться в АПЛ. Аргентиенц ответит согласием на предложение лондонцев, если оно будет прислано.

Стоит отметить, что "синие" уже меняли наставника по ходу этого сезона. Грэм Поттер пришел на пост тренера вместо Томаса Тухеля, но результаты команды лучше не стали.

Напомним, ранее сообщалось, что Челси готовится к уходу ключевого полузащитника.