Челси готовится к уходу одного из ключевых игроков центра поля

Полузащитник Челси Жоржиньо может летом покинуть команду. Об этом сообщает издание The Telegraph.

У итальянца летом истекает контракт с лондонцами, ввиду чего футболист уже может вести переговоры с другими клубами. Игрок может продолжить карьеру на родине.

Отметим, ситуация может измениться, если в ближайшее время Жоржиньо предложат продление соглашения на выгодных условиях. Проблемой может стать тот факт, что в Челси в данный момент сосредоточены на ситуации с контрактами Нголо Канте и Мэйсона Маунта.

В текущем сезоне на счету 31-летнего итальянца 2 гола в 15 мачтах АПЛ.

Ранее сообщалось, что вингер Челси выбыл на длительный срок из-за травмы.