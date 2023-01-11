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Челси готовится к уходу одного из ключевых игроков центра поля

Жоржиньо летом сменит клубную прописку.
Сегодня, 21:55
Жоржиньо / Getty Images
Жоржиньо / Getty Images

Полузащитник Челси Жоржиньо может летом покинуть команду. Об этом сообщает издание The Telegraph.

У итальянца летом истекает контракт с лондонцами, ввиду чего футболист уже может вести переговоры с другими клубами. Игрок может продолжить карьеру на родине.

Отметим, ситуация может измениться, если в ближайшее время Жоржиньо предложат продление соглашения на выгодных условиях. Проблемой может стать тот факт, что в Челси в данный момент сосредоточены на ситуации с контрактами Нголо Канте и Мэйсона Маунта.

В текущем сезоне на счету 31-летнего итальянца 2 гола в 15 мачтах АПЛ.

Ранее сообщалось, что вингер Челси выбыл на длительный срок из-за травмы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси жоржиньо

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