Вратаря ПСЖ попытался ограбить школьник

Инцидент имел место быть несколько месяцев назад.

Несколько месяцев назад, а именно в ноябре 2022 года, вратарь ПСЖ Серхио Рико стал жертвой ограбления.

Полиция Парижа сразу взялась за расследование, но найти злоумышленника удалось только сейчас.

Как сообщают французские СМИ, им оказался ученик одного из профессиональных лицеев столицы Франциии.

Грабителя опросили и отпустили под судебный контроль. Слушание пройдет в мае текущего года.

Стоит отметить, что Рико не провел ни одного матча в текущем сезоне.