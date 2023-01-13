Хави выматерил своих подчиненных во время перерыва матча за Суперкубок Испании

В преддверии Барселона в рамках полуфинала Суперкубка Испании встречалась с Бетисом и смогла победить только в серии пенальти.

В перерыве между основным временем и овертаймом главный тренер каталонцев Хави не смог удержаться и наорал на своих игроков с использованием не самых красивых слов.

"Почему все остановились, вы просто перестали играть! Есть**** вашу маму. Это игра за финал! Это игра за титул! А вы просто топчитесь на полю. Боже мой, бл***. Вперед, вперед", – кричал Хави, а его слова попали на видео.

Отметим, что у финала матча за Суперкубок Испании "блаугранас" встретятся с мадридским Реалом. Онлайн-трансляция матча Барселона - Реал будет доступна на ISPORT.