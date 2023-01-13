iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Хави выматерил своих подчиненных во время перерыва матча за Суперкубок Испании

Наставник Барселоны "горячо" пообщался со своими подчиненными.
Сегодня, 15:31
Хави / Getty Images
Хави / Getty Images

В преддверии Барселона в рамках полуфинала Суперкубка Испании встречалась с Бетисом и смогла победить только в серии пенальти.

В перерыве между основным временем и овертаймом главный тренер каталонцев Хави не смог удержаться и наорал на своих игроков с использованием не самых красивых слов.

"Почему все остановились, вы просто перестали играть! Есть**** вашу маму. Это игра за финал! Это игра за титул! А вы просто топчитесь на полю. Боже мой, бл***. Вперед, вперед", – кричал Хави, а его слова попали на видео.

Отметим, что у финала матча за Суперкубок Испании "блаугранас" встретятся с мадридским Реалом. Онлайн-трансляция матча Барселона - Реал будет доступна на ISPORT.


Статьи по теме

Украинцы показали лучший результат сезона в мужской эстафете в Рупольдинге, победили норвежцы Украинцы показали лучший результат сезона в мужской эстафете в Рупольдинге, победили норвежцы
С Менди сняли еще 7 обвинений в сексуальном насилии С Менди сняли еще 7 обвинений в сексуальном насилии
Команда Уильямс определилась с новым руководителем Команда Уильямс определилась с новым руководителем
Ралли Дакар-2023: расписание и результаты ежегодного ралли-рейда Ралли Дакар-2023: расписание и результаты ежегодного ралли-рейда
Помочь журналистам

Видео

Хави выматерил своих подчиненных во время перерыва матча за Суперкубок Испании
Хави выматерил своих подчиненных во время перерыва матча за Суперкубок Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Костюк совершила большой рывок
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых - первая ракетка Украины, Алькарас возглавляет рейтинг
просмотров
Биатлон-2022/23: стартовал этап в Рупольдинге
просмотров

Последние новости

Биатлон16:44
Украинцы показали лучший результат сезона в мужской эстафете в Рупольдинге, победили норвежцы
Европа16:36
С Менди сняли еще 7 обвинений в сексуальном насилии
Формула 116:29
Команда Уильямс определилась с новым руководителем
Ралли16:24
Ралли Дакар-2023: расписание и результаты ежегодного ралли-рейда
Европа15:48
"Тот, кого мы долго искали": Президент Марселя оценил подписание Малиновского
Европа15:31
Хави выматерил своих подчиненных во время перерыва матча за Суперкубок Испании
Европа15:11
Клубный чемпионат мира 2023: Реал узнал потенциальных соперников в полуфинале
Украина14:54
Вратарь Динамо рассказал, кого из врачей недолюбливает
Европа14:43
Представители Арсенала выиграли главные индивидуальные награды в АПЛ
Европа14:28
Сын Роналдиньо находится на просмотре в Барселоне
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK