Гвардиола провел юбилейный матч в высших дивизионах
Дерби Манчестера завершилось для испанца не лучшим образом.
В рамках 20 тура АПЛ Манчестер Сити сыграл с Манчестер Юнайтед.
Данное дерби стало юбилейным матчем Пепа Гвардиолы в высших дивизионах в тренерской карьере.
Во главе Барселоны, Баварии и Манчестер Сити испанец провел 500 матчей в чемпионатах Испании, Германии и Англии соответственно. За это время он победил в 379 поединках.
Но этот поединок завершился для специалиста одним из немногочисленных поражений. "Красные дьяволы" победили "горожан" со счетом 2:1.