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Футбол

Гвардиола провел юбилейный матч в высших дивизионах

Дерби Манчестера завершилось для испанца не лучшим образом.
Сегодня, 17:15
Пеп Гвардиола
Пеп Гвардиола

В рамках 20 тура АПЛ Манчестер Сити сыграл с Манчестер Юнайтед.

Данное дерби стало юбилейным матчем Пепа Гвардиолы в высших дивизионах в тренерской карьере.

Во главе Барселоны, Баварии и Манчестер Сити испанец провел 500 матчей в чемпионатах Испании, Германии и Англии соответственно. За это время он победил в 379 поединках.

Но этот поединок завершился для специалиста одним из немногочисленных поражений. "Красные дьяволы" победили "горожан" со счетом 2:1.


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