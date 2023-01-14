Гвардиола провел юбилейный матч в высших дивизионах

В рамках 20 тура АПЛ Манчестер Сити сыграл с Манчестер Юнайтед.

Данное дерби стало юбилейным матчем Пепа Гвардиолы в высших дивизионах в тренерской карьере.

Во главе Барселоны, Баварии и Манчестер Сити испанец провел 500 матчей в чемпионатах Испании, Германии и Англии соответственно. За это время он победил в 379 поединках.

Но этот поединок завершился для специалиста одним из немногочисленных поражений. "Красные дьяволы" победили "горожан" со счетом 2:1.