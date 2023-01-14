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Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 2:1: обзор матча и результат игры 14.01.2023

"Красные дьяволы" под конец поединка обернули результат принципиального противостояния в свою пользу.
Сегодня, 16:35
Манчестер Юнайтед одержал победу в дерби / Getty Images
Манчестер Юнайтед одержал победу в дерби / Getty Images

В субботу, 14 января, центральным поединком 20-го тура английской Премьер-лиги стало манчестерское дерби, в котором Юнайтед на Олд Траффорд принимал Сити.

Подопечные Эрика тен Хага в принципиальном противостоянии сумели одержать волевую победу со счетом 2:1, что позволило им приблизиться к соседям по городу на расстояние одного очка в турнирной таблице.

Манчестер Сити более чем в два раза превзошел своего соперника во владении мячом, но это не принесло особого результата и "горожане" не сумели преобразовать свое преимущество в результат. Более того "красные дьяволы" по ходу встречи были лучше как в количестве, так и точности ударов. Тем не менее первый тайм оппоненты завершили без забитых мячей.

Источник: Getty Images

Счет в поединке все же открыли гости, которые и считались фаворитами противостояния. На 60-й минуте встречи Джек Грилиш, который буквально только вышел на замену, поразил ворота соперника ударом головой после навеса Кевина Де Брюйне.

Источник: Getty Images

Однако под конец матча МЮ удалось переломить ход противостояния и вырвать позитивный результат. На 78-й минуте Бруну Фернандеш отправил мяч в угол ворот после передачи Каземиро.

Источник: Getty Images

Спустя четыре минуты Маркус Рашфорд установил окончательный результат в дерби. Англичанин пробил между ног Эдерсону, откликнувшись на прострел от Алехандро Гарначо.

Источник: Getty Images

После этой победы Манчестер Юнайтед с 38 очками поднялся на третье место в турнирной таблице АПЛ и теперь отстает от Манчестер Сити на один балл. Лидирует в чемпионате Арсенал, имея 44 пункта и на один сыгранный матч меньше.

Статистика матча Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 20-го тура чемпионата Англии

Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 2:1

Голы: Фернандеш, 78, Рашфорд, 82 – Грилиш, 60

Владение мячом: 30% – 70%

Удары (в створ): 8(4) - 5(1)

Атаки: 48 - 135

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Уан-Биссака, Варан, Шоу, Маласиа (Мартинес 90+2) – Каземиро (Мактомини 90+2), Фред – Фернандеш, Эриксен (Гарначо 72), Рашфорд (Магуайр 90+2) – Марсьяль (Антони 46)

Манчестер Сити: Эдерсон – Канселу, Аке, Аканджи, Уокер – Силва, Родри, Де Брюйне – Фоден (Грилиш 57), Холанд, Марез

Предупреждения: Эриксен 64, Фред 88, Каземиро 90.

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