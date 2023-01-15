Провалы Робертсона, отсутствие ван Дейка и проблемы с реализацией: Как Ливерпуль проиграл Брайтону

В субботу, 14 января, состоялся матч 20-го тура АПЛ Брайтон - Ливерпуль. На удивление многих, подопечные Юргена Клоппа уступили на выезде не столь именитому сопернику со счетом 0:3!

Данное поражение зацепило не только фанатов мерсисайдцев, но и редакцию ISPORT, которая решила сделать разбор игры Ливерпуля в матче против Брайтона.

Причина поражения #1 - кадровые потери

На матч с подопечными Роберто Де Дзерби Юрген Клопп выпустил в основном составе Алекс Окслейда-Чемберлейна на левый фланг атаки, что уже говорит о явных проблемах с обоймой у Клоппа.

Обычно, 29-летний англичанин начинают игру на скамейке запасных или вовсе не выходит на поле, однако отсутствие Дарвина Нуньеса, Диогу Жоты и Луиса Диаса заставило главного тренера идти на крайние меры.

Окслейд-Чемберлейн не смог включиться в игру, хоть и пытаться обострять и создавать моменты, однако ранее взрывной игрок с невероятной скоростью с годами потерял свой главный навык, ввиду чего не самые быстрые защитники Брайтона сумели без проблем закрыть его.

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Кроме того, стоит обратит внимание на линию обороны Ливерпуля. Кого там не хватало? Правильно, Вирджила ван Дейка! Да, нидерландец провел 2022 год довольно блекло, однако навыки перехвата и чтение игры футболист не утратил, однако обо всем по порядку.

Причина поражения #2 - нет игрока-завершителя в атаке

Многие фанаты Ливерпуля при ответе на вопрос: "Салах или Мане?" преимущественно выбирали египтянина, оценивая его скорость, дриблинг и красивые голы с закруткой, однако что теперь? В данный момент Мохамед не может самостоятельно справиться со всем в атаке, ведь у Бонни, по сути, отобрали Клайда, который выполнял очень много работы на поле и дополнял своего партнера во всем.

Новые же партнеры Салаха пока не приспособились к игре Ливерпуля и пока у них нет той "химии", чтобы была между африканцами.

Что мы имеем на данный момент:

- Гакпо хоть и пытается влиться в игру, но у него было мало времени для понятия игры нового клуба, поэтому и нет голов;

- Нуньес был травмирован, однако стоит признать, что при создании для него шести моментов, один уругваец точно (но это не факт) реализует;

- Роберто Фирмино тоже в лазарете, на поле его не хватало, так как бразилец - это не только буст в атаку, но и в оборону;

Источник: Getty Images

- Окслейд-Чемберлейн уже морально ушел из клуба, поэтому мысленно его на поле нет, хоть кто-то под "15-м" номером и играет;

- Доак и Эллиот пока еще молоды и с них нет особого спроса, хотя именно Харви должен уже метить в сторону основы, так как у него бывали яркие матчи.

Вывод по атаке: Салаху нужен забивной форвард рядом, который может отдать пас и завершить свой эпизод. Ливерпулю стоило вместе с Гакпо подписать и Троссарда из того-же Брайтона, который, к слову не сыграл против "красных".

Причина поражения #3 - ужас в обороне (Робертсон и компания)

Долгие годы левый защитник Ливерпуля Эндрю Робертсон считается одним из лучших фулбеков последних пяти лет. Шотландец с момента прихода в стан мерсисайдцев сильно поднял свой уровень игры в атаке, а также элементы передачи мяча с края поля в центр штрафной площади. Однако. Где же игра в обороне?

Робертсон с каждым годом все больше и больше забывает о том, что он нужен и сзади, ввиду чего футболист ведет себя как Месси: просто стоит и ждет паса от партнеров, попутно разглядывая трибуны.

Для доказательства данного фактора стоит рассмотреть внимательно эпизод с первым забитым мячом Брайтона:

Сначала Жоэль Матип делает что-то непонятное с мячом, вырезая уже в протяжке его на Хендерсона. В это время Джордан, находясь в шоковом состоянии, теряет мяч, так как справа стоял свободный Трент, после чего Брайтон забивает красивый гол, на который ушло всего пару касаний!

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Если внимательно посмотреть на все четыре скриншота, то там можно увидеть, точнее НЕ увидеть в защите Эндрю. А где это наш левый защитник? Правильно, стоит около центра поля и ждет пас! Примечательно, что именно с его зоны, в итоге, был забит первый гол.

Далее рассмотрим эпизод со вторым пропущенным мячом. От нашего с вами любимого шотландца на этот раз без проблем убегает хавбек Брайтона Соломон Марч. Англичанин врывается в свободную зону, делает два касания, а третьим отправляет мяч в дальний угол.

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Можно увидеть, что Робертсон вернулся в оборону и пытался сделать все возможное, чтобы соперник не забил, однако задача Эндрю заключалась в том, чтобы его визави не смог нанести удар или пробил, но не точно! С этим фулбек Ливерпуля не справился.

Теперь стоит отметить игру центрбеков "красных". Для примера далеко ходить не надо - есть скриншоты с третьим пропущенным голом. На этот раз "списанный" для многих форвард Данни Уэлбек, который отсидел в лазарете немало времени, получил, а вернее создал сам для момент.

Англичанин проявил смекалку, обойдя огромную глыбу в лице Ибрагима Конате, а после нападающий просто перекинул мяч через Джо Гомеса, как на тренировке, отправив далее снаряд точно в угол ворот Алиссона.

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Защита Ливерпуля без ван Дейка - сущий ужас. Никто не может руководить обороной, а сами игроки допускают детские ошибки, которые приводят к пропущенным голам.

Общий вывод по игре Ливерпуля

Травмы сильно ударили по команде Клоппа, однако необходимо справляться с трудностями. Похожие проблемы имеются в Челси, Милане, Интере, Баварии и многих других клубах.

Сейчас не стоит вопрос о том, когда "красные" купят нового игрока, а когда они снова начнут играть. Вполне серьезно можно сказать, что проблема этого Ливерпуля в игроках и тренере. Футболисты не хотят побеждать, а наставник уже не может их зарядить на новые высоты.

Нет, Юрген Клопп не "сбитый летчик", а скорее "угасающая звезда". Немец по своей натуре - художник тактических решений. Именно этому творческому человеку не хватает красок для того, чтобы завершить свой шедевр! Уход Мане сильно ударил по Ливерпулю, а Клопп не получил новый элемент в свой проект, который бы заменил сенегальца.

Не нам решать судьбу Юргена, однако для успеха Ливерпулю нужна свежая кровь с неожиданными перестановками на поле, или увольнение немецкого специалиста и подписание на его место человека, который готов будет наладить игру в обороне. Ну что, ждем Диего Симеоне?