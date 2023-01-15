Провалы Робертсона, отсутствие ван Дейка и проблемы с реализацией: Как Ливерпуль проиграл Брайтону
В субботу, 14 января, состоялся матч 20-го тура АПЛ Брайтон - Ливерпуль. На удивление многих, подопечные Юргена Клоппа уступили на выезде не столь именитому сопернику со счетом 0:3!
Данное поражение зацепило не только фанатов мерсисайдцев, но и редакцию ISPORT, которая решила сделать разбор игры Ливерпуля в матче против Брайтона.
Причина поражения #1 - кадровые потери
На матч с подопечными Роберто Де Дзерби Юрген Клопп выпустил в основном составе Алекс Окслейда-Чемберлейна на левый фланг атаки, что уже говорит о явных проблемах с обоймой у Клоппа.
Обычно, 29-летний англичанин начинают игру на скамейке запасных или вовсе не выходит на поле, однако отсутствие Дарвина Нуньеса, Диогу Жоты и Луиса Диаса заставило главного тренера идти на крайние меры.
Окслейд-Чемберлейн не смог включиться в игру, хоть и пытаться обострять и создавать моменты, однако ранее взрывной игрок с невероятной скоростью с годами потерял свой главный навык, ввиду чего не самые быстрые защитники Брайтона сумели без проблем закрыть его.
Кроме того, стоит обратит внимание на линию обороны Ливерпуля. Кого там не хватало? Правильно, Вирджила ван Дейка! Да, нидерландец провел 2022 год довольно блекло, однако навыки перехвата и чтение игры футболист не утратил, однако обо всем по порядку.
Причина поражения #2 - нет игрока-завершителя в атаке
Многие фанаты Ливерпуля при ответе на вопрос: "Салах или Мане?" преимущественно выбирали египтянина, оценивая его скорость, дриблинг и красивые голы с закруткой, однако что теперь? В данный момент Мохамед не может самостоятельно справиться со всем в атаке, ведь у Бонни, по сути, отобрали Клайда, который выполнял очень много работы на поле и дополнял своего партнера во всем.
Новые же партнеры Салаха пока не приспособились к игре Ливерпуля и пока у них нет той "химии", чтобы была между африканцами.
Что мы имеем на данный момент:
- Гакпо хоть и пытается влиться в игру, но у него было мало времени для понятия игры нового клуба, поэтому и нет голов;
- Нуньес был травмирован, однако стоит признать, что при создании для него шести моментов, один уругваец точно (но это не факт) реализует;
- Роберто Фирмино тоже в лазарете, на поле его не хватало, так как бразилец - это не только буст в атаку, но и в оборону;
- Окслейд-Чемберлейн уже морально ушел из клуба, поэтому мысленно его на поле нет, хоть кто-то под "15-м" номером и играет;
- Доак и Эллиот пока еще молоды и с них нет особого спроса, хотя именно Харви должен уже метить в сторону основы, так как у него бывали яркие матчи.
Вывод по атаке: Салаху нужен забивной форвард рядом, который может отдать пас и завершить свой эпизод. Ливерпулю стоило вместе с Гакпо подписать и Троссарда из того-же Брайтона, который, к слову не сыграл против "красных".
Причина поражения #3 - ужас в обороне (Робертсон и компания)
Долгие годы левый защитник Ливерпуля Эндрю Робертсон считается одним из лучших фулбеков последних пяти лет. Шотландец с момента прихода в стан мерсисайдцев сильно поднял свой уровень игры в атаке, а также элементы передачи мяча с края поля в центр штрафной площади. Однако. Где же игра в обороне?
Робертсон с каждым годом все больше и больше забывает о том, что он нужен и сзади, ввиду чего футболист ведет себя как Месси: просто стоит и ждет паса от партнеров, попутно разглядывая трибуны.
Для доказательства данного фактора стоит рассмотреть внимательно эпизод с первым забитым мячом Брайтона:
Сначала Жоэль Матип делает что-то непонятное с мячом, вырезая уже в протяжке его на Хендерсона. В это время Джордан, находясь в шоковом состоянии, теряет мяч, так как справа стоял свободный Трент, после чего Брайтон забивает красивый гол, на который ушло всего пару касаний!
Если внимательно посмотреть на все четыре скриншота, то там можно увидеть, точнее НЕ увидеть в защите Эндрю. А где это наш левый защитник? Правильно, стоит около центра поля и ждет пас! Примечательно, что именно с его зоны, в итоге, был забит первый гол.
Далее рассмотрим эпизод со вторым пропущенным мячом. От нашего с вами любимого шотландца на этот раз без проблем убегает хавбек Брайтона Соломон Марч. Англичанин врывается в свободную зону, делает два касания, а третьим отправляет мяч в дальний угол.
Можно увидеть, что Робертсон вернулся в оборону и пытался сделать все возможное, чтобы соперник не забил, однако задача Эндрю заключалась в том, чтобы его визави не смог нанести удар или пробил, но не точно! С этим фулбек Ливерпуля не справился.
Теперь стоит отметить игру центрбеков "красных". Для примера далеко ходить не надо - есть скриншоты с третьим пропущенным голом. На этот раз "списанный" для многих форвард Данни Уэлбек, который отсидел в лазарете немало времени, получил, а вернее создал сам для момент.
Англичанин проявил смекалку, обойдя огромную глыбу в лице Ибрагима Конате, а после нападающий просто перекинул мяч через Джо Гомеса, как на тренировке, отправив далее снаряд точно в угол ворот Алиссона.
Защита Ливерпуля без ван Дейка - сущий ужас. Никто не может руководить обороной, а сами игроки допускают детские ошибки, которые приводят к пропущенным голам.
Общий вывод по игре Ливерпуля
Травмы сильно ударили по команде Клоппа, однако необходимо справляться с трудностями. Похожие проблемы имеются в Челси, Милане, Интере, Баварии и многих других клубах.
Сейчас не стоит вопрос о том, когда "красные" купят нового игрока, а когда они снова начнут играть. Вполне серьезно можно сказать, что проблема этого Ливерпуля в игроках и тренере. Футболисты не хотят побеждать, а наставник уже не может их зарядить на новые высоты.
Нет, Юрген Клопп не "сбитый летчик", а скорее "угасающая звезда". Немец по своей натуре - художник тактических решений. Именно этому творческому человеку не хватает красок для того, чтобы завершить свой шедевр! Уход Мане сильно ударил по Ливерпулю, а Клопп не получил новый элемент в свой проект, который бы заменил сенегальца.
Не нам решать судьбу Юргена, однако для успеха Ливерпулю нужна свежая кровь с неожиданными перестановками на поле, или увольнение немецкого специалиста и подписание на его место человека, который готов будет наладить игру в обороне. Ну что, ждем Диего Симеоне?