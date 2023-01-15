Cудаков поздравил Мудрика с трансфером в Челси

Экс-одноклубник украинца отметил, что даже его переполняют эмоции.

Украинец Михаил Мудрик официально перешел в Челси, став одним из самых дорогих трансферов в истории АПЛ и самым дорогим зимним трансфером чемпионатов Англии.

Бывший одноклубника вингера, хавбек Шахтера Георгий Судаков прокомментировал трансфер игрока.

"Мечты сбываются. Даже у меня мурашки по телу", - написал Судаков и добавил видео выхода футболиста на поле Стэмфорд Бридж в Instagram Stories.

Напомним, ранее сам Мудрик поделился эмоциями от перехода.