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Футбол

Cудаков поздравил Мудрика с трансфером в Челси

Экс-одноклубник украинца отметил, что даже его переполняют эмоции.
Сегодня, 18:24
Михаил Мудрик и Георгий Судаков / shakhtar.com
Михаил Мудрик и Георгий Судаков / shakhtar.com

Украинец Михаил Мудрик официально перешел в Челси, став одним из самых дорогих трансферов в истории АПЛ и самым дорогим зимним трансфером чемпионатов Англии.

Бывший одноклубника вингера, хавбек Шахтера Георгий Судаков прокомментировал трансфер игрока. 

"Мечты сбываются. Даже у меня мурашки по телу", - написал Судаков и добавил видео выхода футболиста на поле Стэмфорд Бридж в Instagram Stories.

Напомним, ранее сам Мудрик поделился эмоциями от перехода.


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