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Мудрик: Это очень привлекательный проект для меня

Надеемся на скорый дебют украинца!
Сегодня, 16:50
Михаил Мудрик / chelseafc.com
Михаил Мудрик / chelseafc.com

Наконец завершилась главная трансферная эпопея этой зимы для украинских болельщиков - Михаил Мудрик официально присоединился к Челси.

"Пенсионеры" заплатили Шахтеру 70 + 30 млн евро, сделав 22-летнего вингера самым дорогостоящим украинским игроком в истории.

Михаил уже успел дать первое небольшое интервью в стане лондонцев, похвалив клуб и объянив, почему выбрал Челси.

"Я так счастлив подписать контракт с Челси. Это огромный клуб в фантастической лиге, и это очень привлекательный проект для меня на данном этапе моей карьеры. Я очень рад познакомиться со своими новыми товарищами по команде и с нетерпением жду возможности работать и учиться у Грэма Поттера", - цитирует футболиста официальный сайт клуба.

Напомним, что, вероятно, єто не последний громкий трансфер для Челси этой зимой. "Пенсионеры" также планируют усилиться хавбеком Брайтона.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Михаил Мудрик

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