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Очередной трансфер? Челси рассматривает вариант с подписанием хавбека Брайтона

Кайседо попал в сферу интересов лондонского клуба.
Сегодня, 19:19
Мойсес Кайседо / Getty Images
Мойсес Кайседо / Getty Images

Челси намерен подписать полузащитника Брайтона Мойсеса Кайседо. Об этом сообщает издание The Guardian.

Лондонцы ищут усиление в центр поля в связи с травматичностью Нголо Канте и возможного ухода Жоржиньо. Кроме того, подписать хавбека Бенфика Энцо Фернандеса пока не удается.

Главный тренер Челси Грэм Поттер знаком с Кайседо по совместной работе в Брайтоне, и клуб размышляет над тем, чтобы направить предложение о покупке 21-летнего эквадорца.

Проблемой может стать нежелание Брайтона продавать игрока, так как клуб борется за зону еврокубков и не хочет терять важное звено команды.

В текущем сезоне на счету Кайседо 1 гол и 1 ассист в 16 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что Челси готовится к уходу одного из ключевых игроков центра поля.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Брайтон

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