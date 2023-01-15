Самые дорогие трансферы в истории чемпионата Украины
Представляем вам список самых дорогих переходов с участием украинских клубов.
Украинец Михаил Мудрик официально ушел из донецкого Шахтера в лондонский Челси.
Данный трансфер вошел в историю чемпионатов Украины став самым дорогим в истории.
Предлагаем вам ознакомиться с другими представителями топ-10.
Топ-10 трансферов в истории чемпионатов Украины.
- Михаил Мудрик из Шахтера в Челси за 100 млн евро.
- Фред из Шахтера в МЮ за 59 млн евро
- Алекс Тейшейра из Шахтера в Цзянсу Сунин за 50 млн евро.
- Фернандиньо из Шахтера в Ман Сити за 40 млн евро
- Виллиан из Шахтера в Анжи за 35 млн евро
- Дуглас Коста из Шахтера в Баварию за 30 млн евро
- Генрих Мхитарян из Шахтера в Боруссию Дортмунд за 27 млн евро
- Андрей Ярмоленко из Динамо в Боруссию Дортмунд за 25 млн евро
- Бернард из Сантоса в Шахтер за 25 млн евро
- Дмитрий Чигринский из Шахтера в Барселону за 25 млн евро
Как мы видим, лишь в трансфере Андрея Ярмоленко Шахтер не фигурирует как одна из сторон. Также примечательно, что Боруссия единственный зарубежный клуб, который попал в топ дважды.
Напомним, что на нашем сайте досутупен список самых дорогих трансферов украинцев.