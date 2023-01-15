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Самые дорогие трансферы в истории чемпионата Украины

Представляем вам список самых дорогих переходов с участием украинских клубов.
Сегодня, 19:11
Михаил Мудрик
Михаил Мудрик

Украинец Михаил Мудрик официально ушел из донецкого Шахтера в лондонский Челси.

Данный трансфер вошел в историю чемпионатов Украины став самым дорогим в истории. 

Предлагаем вам ознакомиться с другими представителями топ-10.

Топ-10 трансферов в истории чемпионатов Украины.

  1. Михаил Мудрик из Шахтера в Челси за 100 млн евро.
  2. Фред из Шахтера в МЮ за 59 млн евро
  3. Алекс Тейшейра из Шахтера в Цзянсу Сунин за 50 млн евро.
  4. Фернандиньо из Шахтера в  Ман Сити за 40 млн евро
  5. Виллиан из Шахтера в Анжи за 35 млн евро
  6. Дуглас Коста из Шахтера в Баварию за 30 млн евро
  7. Генрих Мхитарян из Шахтера в Боруссию Дортмунд за 27 млн евро
  8. Андрей Ярмоленко из Динамо в Боруссию Дортмунд за 25 млн евро
  9. Бернард из Сантоса в Шахтер за 25 млн евро
  10. Дмитрий Чигринский из Шахтера в Барселону за 25 млн евро

Как мы видим, лишь в трансфере Андрея Ярмоленко Шахтер не фигурирует как одна из сторон. Также примечательно, что Боруссия единственный зарубежный клуб, который попал в топ дважды.

Напомним, что на нашем сайте досутупен список самых дорогих трансферов украинцев.


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