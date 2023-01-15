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Зинченко получил средние оценки за матч с Тоттенхэмом по версии Whoscored и Sofascore

Украинец не выделился на фоне партнеров.
Сегодня, 21:34
Александр Зинченко
Александр Зинченко

В рамках 20 тура состоялось северо-лондонское дерби, где Арсенал победил Тоттенхэм.

Статистические порталы Whoscored и Sofascore выставили свои оценки по итогам встречи. Игру украинца Александра Зинченка сайты оценили на среднем уровне.

Whoscored выставил защитнику - 7.1. Лишь у Салибы, Саки и Габриэля из игроков "канониров" меньше.

С Sofascore получилось чуть лучше, а именно 7.2 балла. Зинченко сделал два отбора и выиграл 7 из 8 дуэлей 1 на 1.

Напомним, ранее Арсенал нашел замену Мудрику в Барселоне


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