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Гави установил рекорд Суперкубков Испании

Испанец отметился голом в первом тайме матча с Реалом.
Сегодня, 22:26
Гави
Гави

В рамках финала Суперкубка Испании Барселона встречается с Реалом.

Cчет в матче открыл Гави, который забил на 33 минуте поединка.

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Испанец отличился в рамках Суперкубка в возрасте 18 лет и 163 дней. Хавбек опередил Хави, став самым молодым автором забитого гола в турнире.

Также он вошел в топ-3 самых молодых голеадоров в истории Эль-Классико. На момент написания новости в матче идет второй тайм. Счет - 0:2


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