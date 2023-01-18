Бавария нашла замену Нойеру

Бавария в ближайшее время официально подпишет замену Мануэлю Нойеру.

Как сообщает Фабрицио Романо, новым голкипером "красных" станет Янн Зоммер.

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Мюнхенцы достигли договоренность с Боруссией Менхенгладбах. Сумма трансфера составит 8 млн евро + 1.5 млн бонусами.

Контракт со швейцарцем подписан на 2.5 года. Зарплата футболиста в данный момент остается неизвестной.

Стоит отметить, что Нойер сломал ногу, катаясь на лыжах и выбыл, как минимум, до конца сезона.