Яремчук может перебраться в Фенербахче

Нападающий Брюгге Роман Яремчук может сменить клубную прописку.

Как сообщает Fotomac, украинец может перебраться в Фенербахче. В услугах украинца заинтересован лично тренер Жорже Жезуш.

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К услугам Яремчука было решено прибегнуть после травмы Жоау Педру. В стане "желтых канареек" сейчас лишь один здоровый форвард в лице Еннера Валенсии.

Источник отмечает, что клубы уже вступили в переговоры по трансферу. Игрок готов сменить клубную прописку для большего количества игрового времени.

В текущем сезоне за Брюгге Яремчук провел 23 матча в текущем сезоне, забив 2 гола и отдав 3 ассиста. В большинстве игр он выходил на замену.