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Кабаев прокомментировал уход Цыганкова из Динамо

Игрок киевлян отметил, что это тяжелая утрата для клуба.
Сегодня, 21:55
Владислав Кабаев
Владислав Кабаев

Футболист киевского Динамо Владислав Кабаев высказался об уходе из клуба Виктора Цыганкова.

Кабаев признал, что украинец был лидером "бело-синих" и заменить его будет тяжело.

"Это очень серьезная потеря для нас, поскольку Цыганков забивал много голов. Для нас это большая потеря, он был лидером команды.

У кого будет шанс себя показать? Это будут решать тренеры. Кто лучше себя покажет, тот и будет играть. Нужно выходить и играть, а решение уже будут принимать главный тренер и его штаб", - сказал Кабаев.

Напомним, ранее Цыганкова представили в качестве новичка испанской Жироны.


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