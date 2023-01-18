Бело-красная форма, флаг Украины и пес Лаки: Жирона официально представила Цыганкова

Вингер киевского Динамо и сборной Украины Виктор Цыганков накануне официально перешел в Жирону.

В среду, 18 января, 25-летний футболист провел пресс-конференцию в стане "бело-красных", после чего был официально представлен в качестве новичка каталонского клуба.

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Цыганков в форме Жироны с 8-м номером опробовал поле на стадионе Монтиливи, который является домашним для его новой команды, продемонстрировал свои навыки обращения с мячом и сделал фото с украинским флагом. Также в презентации поучаствовал знаменитый домашний любимец футболиста - пес Лаки, у которого есть даже своя страница в Instagram.

gironafc.cat

gironafc.cat

gironafc.cat

gironafc.cat

gironafc.cat

gironafc.cat

gironafc.cat

gironafc.cat

Напомним, что Виктор Цыганков подписал с Жироной контракт до лета 2027 года. Трансфер обошелся испанскому клубу в 5 миллионов евро. Также Динамо получит 50% от суммы следующей продажи игрока.