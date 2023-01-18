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Цыганков рассказал о причинах перехода в Жирону

По словам украинца, его хотели видеть именно в этом клубе.
Сегодня, 18:15
Виктор Цыганков
Виктор Цыганков

Виктор Цыганков высказался о своем трансфере в испанскую Жирону.

Вингер заявил, что ему понравилось, как играл клуб в последних домашних матчах.

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"Люди хотели видеть меня здесь. Ла лига - одна из лучших лиг в мире. Пере Гвардиола много сделал для меня и моей семьи, начиная с прошлого лета. Он показал мне клуб, как играет команда.

Мы были на последних двух домашних матчах, и я сам увидел, как играет Жирона. Мне очень понравился стиль футбола. Надеюсь, я буду хорошо играть за команду", - сказал Цыганков.

Напомним, игрок перешел в Жирону за 5 млн евро + 50% от последующей продажи. Контракт подписан на 4.5 года.


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