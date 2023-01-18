Цыганков рассказал о причинах перехода в Жирону
Виктор Цыганков высказался о своем трансфере в испанскую Жирону.
Вингер заявил, что ему понравилось, как играл клуб в последних домашних матчах.
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"Люди хотели видеть меня здесь. Ла лига - одна из лучших лиг в мире. Пере Гвардиола много сделал для меня и моей семьи, начиная с прошлого лета. Он показал мне клуб, как играет команда.
Мы были на последних двух домашних матчах, и я сам увидел, как играет Жирона. Мне очень понравился стиль футбола. Надеюсь, я буду хорошо играть за команду", - сказал Цыганков.
La foto del dia! ❤️🤍— Girona FC (@GironaFC) January 18, 2023
El blanc-i-vermell li queda… 🤤 pic.twitter.com/MyReO8DLeT
Напомним, игрок перешел в Жирону за 5 млн евро + 50% от последующей продажи. Контракт подписан на 4.5 года.