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Футбол

Гвардиола - о камбэке против Тоттенхэма: Нам повезло победить

Наставник Ман Сити высказался об игре своих подопечных.
Сегодня, 11:49
Пеп Гвардиола
Пеп Гвардиола

В рамках перенесенного матча 7 тура АПЛ Манчестер Сити встретился с Тоттенхэмом. "Горожане" победили со счетом 4:2.

По ходу матча коллективу Пепа Гвардиола пришлось отыгрываться. Испанский специалист высказался о перепитиях поединка.

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"Мы должны работать с "огнем" в каждой ситуации. Дело не в том, чтобы быть лучшим или не лучшим, а в том, чтобы подумать: давайте, двигаемся вперед! Это нормально отставать от других команд, но это нужно исправлять. Мы много раз занимали эту позицию позади Ливерпуля.

Нам сегодня повезло. Я не ожидал, что мы вернемся к игре после перерыва. 5-4-1 у Тоттенхэма очень агрессивные. К тому же, они идут к арбитру и защищают друг друга. Это футбол, друг. Это случилось. Я хочу вернуться. Если мы хотим что-то выиграть, мы должны вернуться.

Без Аке сейчас мы не можем играть хорошо. В свои 18 лет Рико был великолепен на матче Кубка Карабао против Лидса, самой агрессивной команды Премьер-лиги. Он был в маленьких пространствах. Хулиан Альварес бежит, но нам нужны все футболисты. Футбол - это не только навыки - должно быть что-то внутри.

Перегнать Арсенал - это вызов, я этого хочу. Вы собираетесь оценивать качество этих игроков? Я люблю их, они фантастические футболисты.

Есть детали, которые вытекают из нашего успеха. Мы достигли большого успеха. Люди говорят, что не выиграть Лигу чемпионов - значит нет успеха? Мы много выиграли в этой стране - дважды подряд одержали победу в этой лиге. Какой успех, это ненормально" - передает слова Пепа официальный сайт Манчестер Сити.

После 19 сыгранных матчей у манкунианцев 42 очка. У Арсенала на пять пунктов больше и на одну игру меньше.


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Манчестер Сити - Тоттенхэм 4:2 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии
Манчестер Сити - Тоттенхэм 4:2 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии

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