Манчестер Сити - Тоттенхэм 4:2 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии 19.01.2023

В четверг, 19 января, в рамках перенесенного седьмого тура чемпионата Англии Манчестер Сити на своем поле принимал Тоттенхэм.

В первом тайме "шпоры" шокировали соперника, поведя в счете в два мяча за несколько мгновений до перерыва.

После перерыва подопечные Хосепа Гвардиолы показали феноменальный настрой, сумев переломить игру и добыть победу.

Авторами голов стали: Альварес, Холанд и Марез, который оформил дубль.

Вашему вниманию видео всех голов матча Манчестер Сити - Тоттенхэм в чемпионате Англии:

Манчестер Сити - Тоттенхэм 4:2

Голы: Альварес, 51, Холанд, 53, Марез, 63, 90 - Кулусевски, 44, Эмерсон, 45+2

Манчестер Сити: Эдерсон, Льюис (Уокер, 83), Стоунз, Аканджи, Аке, Гюндоган (Бернарду Силва, 81), Грилиш, Родри, Марез, Холанд, Альварес.

Тоттенхэм: Льорис, Эмерсон (Ришарлисон, 78), Дайер, Дэвис (Лангле, 78), Ромеро, Перишич (Сессеньон, 69), Хейбьерг, Бентанкур (Биссума, 75), Кулусевски, Сон Хын Мин, Кейн.

Предупреждения: Марез (21), Ромеро (23), Хейбьерг (31).