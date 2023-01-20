Кто выиграет английскую Премьер-лигу сезона-2022/2023
ISPORT рассказывает, что думают букмекеры по поводу того, кто победит в АПЛ-2022/23.
В Англии продолжается местный чемпионат по футболу, где одни из лучших клубов мира выясняют, кто из них в итоге станет чемпионом.
В сравнении с началом сезона расклады касаемо главного фаворита первенства довольно серьезно изменились.
ISPORT рассказывает, кого букмекеры считают главным претендентом на победу в АПЛ сезона-2022/23 на данный момент.
Прогноз и ставки букмекеров на Чемпионат Англии
- Арсенал:1,83 - 1,98
- Манчестер Сити: 2,1 - 2,2
- Манчестер Юнайтед:14,0 - 25,0
- Ньюкасл Юнайтед: 33,0 - 50,0
- Ливерпуль: 150,0 - 300,0
- Тоттенхэм - 287,0 - 1500,0
- Челси 299,0 - 1500,0
На остальные команды коэффициенты 500 и выше
Стоит отметить регрес Ливерпуля. Перед началом сезона "красные" считались одним из фаворитов, а сейчас их шансы крайне малы. В свою очередь, Арсенал Микеля Артеты проделал обратный путь, ведь перед стартом чемпионата на них мало кто решился ставить.
Напомним, на нашем сайте доступен прогноз на матч Арсенал - Манчестер Юнайтед.