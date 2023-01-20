Кто выиграет английскую Премьер-лигу сезона-2022/2023

ISPORT рассказывает, что думают букмекеры по поводу того, кто победит в АПЛ-2022/23.

В Англии продолжается местный чемпионат по футболу, где одни из лучших клубов мира выясняют, кто из них в итоге станет чемпионом.

В сравнении с началом сезона расклады касаемо главного фаворита первенства довольно серьезно изменились.

ISPORT рассказывает, кого букмекеры считают главным претендентом на победу в АПЛ сезона-2022/23 на данный момент.

Прогноз и ставки букмекеров на Чемпионат Англии

Арсенал:1,83 - 1,98

Манчестер Сити: 2,1 - 2,2

Манчестер Юнайтед:14,0 - 25,0

Ньюкасл Юнайтед: 33,0 - 50,0

Ливерпуль: 150,0 - 300,0

Тоттенхэм - 287,0 - 1500,0

Челси 299,0 - 1500,0

На остальные команды коэффициенты 500 и выше

Стоит отметить регрес Ливерпуля. Перед началом сезона "красные" считались одним из фаворитов, а сейчас их шансы крайне малы. В свою очередь, Арсенал Микеля Артеты проделал обратный путь, ведь перед стартом чемпионата на них мало кто решился ставить.

Напомним, на нашем сайте доступен прогноз на матч Арсенал - Манчестер Юнайтед.