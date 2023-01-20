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Кто выиграет английскую Премьер-лигу сезона-2022/2023

ISPORT рассказывает, что думают букмекеры по поводу того, кто победит в АПЛ-2022/23.
Сегодня, 15:10
Арсенал - Манчестер Сити / Getty Images
Арсенал - Манчестер Сити / Getty Images

В Англии продолжается местный чемпионат по футболу, где одни из лучших клубов мира выясняют, кто из них в итоге станет чемпионом.

В сравнении с началом сезона расклады касаемо главного фаворита первенства довольно серьезно изменились.

ISPORT рассказывает, кого букмекеры считают главным претендентом на победу в АПЛ сезона-2022/23 на данный момент.

Прогноз и ставки букмекеров на Чемпионат Англии

  • Арсенал:1,83 - 1,98
  • Манчестер Сити: 2,1 - 2,2
  • Манчестер Юнайтед:14,0 - 25,0
  • Ньюкасл Юнайтед: 33,0 - 50,0
  • Ливерпуль: 150,0 - 300,0
  • Тоттенхэм - 287,0 - 1500,0
  • Челси  299,0  - 1500,0

На остальные команды коэффициенты 500 и выше

Стоит отметить регрес Ливерпуля. Перед началом сезона "красные" считались одним из фаворитов, а сейчас их шансы крайне малы. В свою очередь, Арсенал Микеля Артеты проделал обратный путь, ведь перед стартом чемпионата на них мало кто решился ставить.

Напомним, на нашем сайте доступен прогноз на матч Арсенал - Манчестер Юнайтед.


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Видео

Манчестер Сити - Тоттенхэм 4:2 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии
Манчестер Сити - Тоттенхэм 4:2 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии

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