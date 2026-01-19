Зубков отметился ассистом в четвертом матче кряду

Это была очень легкая передача.

Украинский вингер Трабзонспора Александр Зубков в матче чемпионата Турции против Коджаелиспора отметился очередной результативной передачей.

Зубков уже по истечении 90-й минуты встречи перевел мяч на противоположный фланг на Эрнеста Мучи, который обработал его и нанес сильный и точный дальний удар.

Смотрите также: видео ассиста Зубкова

Для Зубкова этот ассист стал уже восьмым в рамках нынешнего чемпионата Турции и пятым в последних четырех матчах:

Гезтепе - 2 ассиста

Бешикташ - гол + ассист

Генчербирлиги - ассист

Коджаелиспор - ассист

Стоит отметить, что три первых ассиста Александр отдал еще летом прошлого года.

