Зубков отметился ассистом в четвертом матче кряду

Это была очень легкая передача.
Сегодня, 07:56       Автор: Василий Войтюк
Александр Зубков / ФК Трабзонспор
Украинский вингер Трабзонспора Александр Зубков в матче чемпионата Турции против Коджаелиспора отметился очередной результативной передачей.

Зубков уже по истечении 90-й минуты встречи перевел мяч на противоположный фланг на Эрнеста Мучи, который обработал его и нанес сильный и точный дальний удар.

Для Зубкова этот ассист стал уже восьмым в рамках нынешнего чемпионата Турции и пятым в последних четырех матчах:

  • Гезтепе - 2 ассиста
  • Бешикташ - гол + ассист
  • Генчербирлиги - ассист
  • Коджаелиспор - ассист

Стоит отметить, что три первых ассиста Александр отдал еще летом прошлого года.

