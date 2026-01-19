Скандал в команде Коноплянки: игроки говорят, что им угрожает руководство

В киберспортивной организации kONO.ECF основателем которой является бывший футболист сборной Украины Евгений Коноплянка, случился громкий скандал между игроками и руководством.

Бельгийский игрок kONO.ECF Николас "Keoz" Джус заявил, что организация не выплатила ему заработную плату после того, как решила не использовать игрока в последующих матчах.

"KONO нарушила мой контракт. Организация Евгения Коноплянки не выплатила мне гарантированную зарплату за декабрь, несмотря на обязательство выплачивать её не позднее определенного числа каждого месяца. Я не прошу ничего сверх зарплаты, гарантированной контрактом. Вместо выплаты я получил давление, угрозы и попытки дискредитировать меня", - написал игрок.

Keoz добавил, что после его требований, ему начали угрожать, обвиняя в договорных матчах.

"Меня официально не сажали на скамейку, не отстраняли и не применяли ко мне никаких санкций. Организация решила не использовать состав команды с начала декабря, но это решение не дает оснований уменьшать зарплату. Несмотря на это, выплата была задержана. И только после того, как я потребовал выплаты – я внезапно получил претензии на основании "анонимной информации" с обвинениями в "договорных матчах", а также требование пройти полиграф. Эти обвинения появились только после того, как организация нарушила контракт".

Поддержали бельгийца бывшие игроки команды, которые обвиняют во всем СЕО организации - Олега Шустенко.

"CEO Олег Шустенко – человек, который обманул каждого игрока моей команды. Он построил организацию на лжи. Рано или поздно это должно было развалиться. Успехов вам в дальнейшем, и постарайтесь больше не попадать в такие организации", - написал Ярослав "byr9" Буряк.

Также свой комментарий оставил еще один бывший игрок команды Захар "Polbandana" Силедчик.

"Могу подтвердить, что я также получал угрозы физической расправы со стороны руководства этой организации, когда выступал под их тегом"

Сам же Шустенко отреагировал на подобные высказывания игроков. Он заявил, что сам Keoz задолжал деньги организации, которая пошла ему на встречу и оттягивала момент с погашением.

"Фактически имела место ситуация, при которой у игрока существовала финансовая задолженность перед командой, которую необходимо было урегулировать еще несколько месяцев назад. Со своей стороны организация пошла навстречу и предложила максимально удобный для игрока график погашения. По инициативе самого игрока был согласован вариант полной выплаты заработной платы с учетом взаиморасчета в последний месяц года"

Прокомментировал Шустенко и слова Polbandana и byr9.

"Увидел еще два поста безработных. Честно, не знаю, что там в голове. Захар, перечитай, пожалуйста, наш последний диалог в Телеграме. Наверное, ты это написал из-за каких-то угроз? Это смешно. Понимаю твою обиду, ты же тоже был в такой ситуации. Набрал авансов, а когда нужно возвращать, то получается, что тебя обманули. Бог тебе в помощь, Захар."

"Ну и byr9. Самый честный человек, которого вечно все обманывают. Ярика обманули перед нами, а после того, как он ушел от нас – снова там что-то с ним случилось. Наверное, тоже была какая-то ложь. Самая большая ложь, Ярик, – это то, что ты говоришь своим инвесторам, когда каждый раз делаешь свой проект. Но в этом ты талант. Продаешь, но почему-то все ненадолго".

Отметим, что уже сегодня, 19 января, команда должна принять участие в матче закрытой квалификации к CCT Season 3 Europe Series 14.

