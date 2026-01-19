НХЛ: Даллас проиграл третий матч кряду, Детройт выиграл в овертайме

В ночь на понедельник прошли только три матча.

Продолжается регулярный чемпионат в Национальной хоккейной лиге, в этот раз состоялись всего три поединка.

Даллас Старз дома принимал одного из лидеров Востока и не сумел ему противостоять, проиграв третий матч кряду.

Детройт в свою очередь в тяжелом матче лишь в овертайме обыграл Оттаву, а Эдмонтон не имел проблем в поединке с Сент-Луисом.

Результаты матчей в ночь на 19 января

Даллас - Тампа-Бэй – 1:4

Шайбы: 4:00 Бек (Лундквист, Бурк) – 1:0, 8:04 Джеймс (Генцел, Д’Астус) – 1:1, 31:04 Хэйгл (Кучеров, Рэддиш) – 1:2, 38:50 Генцел (Джеймс, Бьоркстранн) – 1:3, 57:59 Хольмберг (Гурде, Мозер) – 1:4

Детройт - Оттава – 4:3 (ОТ)

Шайбы: 4:26 Батерсон (Зеттерлунд, Шабо) – 0:1, 5:05 Козенс (Ткачак, Батерсон) – 0:2, 7:16 Сандин Пелликка (Кэйн, Копп) – 1:2, 26:06 Рэймонд (Каспер, Чиарот) – 2:2, 36:53 ван Римсдайк (Ларкин, Дебринкет) – 3:2, 39:05 Пинто (Жиру, Перрон) – 3:3, 60:36 Дебринкет (Копп) – 4:3

Эдмонтон - Сент-Луис – 5:0

Шайбы: 5:55 Нюджент-Хопкинс (Бушар, Уолмэн) – 1:0, 11:52 Манджипани (Лазар) – 2:0, 18:43 Хайман (Экхольм, Подколзин) – 3:0, 30:52 Хайман (Макдэвид, Экхольм) – 4:0, 41:19 Подколзин (Макдэвид, Хайман) – 5:0

