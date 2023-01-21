Эвертон Миколенко арендовал вингера Вильярреала

Официальное объявление ожидается в ближайшее время.

Эвертон нашел кем усилить атакующую линию до конца сезона.

Как сообщает Фабрицио Романо, "ириски" возьмут в аренду Арно Данджуму. Права выкупа игрока у клуба не будет.

Финансовые детали сделки не сообщаются. Официальное объявление ожидается в ближайшие несколько часов.

Права на Данджуму принадлежат Вильярреалу. В составе "желтой субмарины" за первую часть сезона Данджума провел 17 матчей и забил 6 голов.

Напомним, ранее Эвертон определился с дальнейшей судьбой Лэмпарда.