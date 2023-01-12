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Определилась судьба Лэмпарда в Эвертоне

Владелец клуб выступил с заявлением.
Сегодня, 09:16
Фрэнк Лэмпард / Getty Images
Фрэнк Лэмпард / Getty Images

Главный тренер Эвертона Фрэнк Лэмпард продолжит работать в клубе.

Владелец английского клуба Фархад Мошири поделился мнением о судьбе специалиста в команде. По словам функционера, он доверяет английскому тренеру.

"Я верю в работу, которую проделал наш тренер, а также наш директор по футболу и совет директоров. Моя вера базируется на знании того, насколько глубока и качественна работа, которую проделали как на клубной базе, так и в офисе, а также на знании плана, который все еще в силе".

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"Уверен, что у нас мастеровитые, опытные и сосредоточенные профессионалы на всех уровнях. Мы все согласились, что наша позиция в лиге должна улучшиться", - приводит слова Мошири The Guardian.

В турнирной таблице АПЛ Эвертон идет на 18-й позиции, имея 15 очков. В следующем туре "ириски" сыграют с Саутгемптоном. Поединок пройдет 14 января.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон Фрэнк Лэмпард

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