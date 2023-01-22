Жирона без Цыганкова не устояла в матче с Вильярреалом

В рамках чемпионата Испании Жирона на выезде встречалась с Вильяррелом. Команды долго не могли порадовать зрелищем, но в компенсированное время началась настоящая вакханалия.

На 90+4 минуте Жерар Морено заработал пенальти, который отразил Пауло Газзанига. Почти сразу Жирона отметилась забитым голом, который был отменен из-за положения вне игры, а перед самым финальным свистком каталонцы "привезли" еще один 11-метровый. Дани Парехо уже был безжалостным и принес своему клубу победу.

Новичок Жироны Виктор Цыганков весь матч провел на скамейке запасных, ведь еще не готов выходить на поле после долгого "простоя".

Напомним, ранее Цыганков рассказал, почему выбрал Жирону.

Жирона - Вильярреал 0:1

Гол: Парехо, 90+10