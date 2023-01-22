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Футбол

Яремчук - в старте на матч против Шарлеруа

Украинец отвоевал место в старте при новом наставнике.
Сегодня, 19:09
Роман Яремчук
Роман Яремчук

В рамках 22 тура чемпионата Бельгии Брюгге встречается с Шарлеруа.

Украинский форвард Роман Яремчук оказался в старте на эту встречу. Для него это третий выход с первых минут в 4 матчах при Скотте Паркере. Стоит отметить, что.Паркер в комплиментарной форме отзывался об украинце..

Что касается другого украинца, то Эдуард Соболь остался вне заявки на этот матч. Слухи связывали защитника с переходом в один из клубов чемпионата Франции.

Напомним, матч Брюгге - Шарлеруа начнется в 19:30 по киевскому времени.


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