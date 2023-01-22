Ювентус - Аталанта: обзор и результат матча чемпионата Италии 22.01.2023

"Бьянконери" не смогли начать возвращение в зону еврокубков после снятия очков.

В рамках 19 тура Серии А Ювентус встретился с Аталантой.

Команды выдали прекрасный футбол для всех нейтральных зрителей, порадовав изобилем голов.

Уже в дебюте встречи Адемола Лукман вывел свою команду вперед после ассиста Жереми Бога.

Еще в первом тайме ситуация перевернулась. Анхель Ди Мария отличился с пенальти, а Аркадиуш Милик спустя немногим меньше 10 минут с игры.

Затем вперед снова вышла "богиня". Действующим лицом опять стал Лукман, который сперва отдал ассист на Йоакима Меле, а затем оформил дубль с передачи все того же Бога.

Впрочем, решающее слово было все же за "старой синьорой". Данилу снова сравнял счет после результативной передачи Ди Марии.

Напомним, ранее с Ювентуса были сняты очки из-за финансовых махинаций.

Статистика матча чемпионата Италии Ювентус - Аталанта

Ювентус - Аталанта 3:3

Голы: Ди Мария, 25, Милик, 34, Данилу, 65 - Лукман, 4, 53 Меле, 46.

Владение мячем: 46 - 54%

Удары: 15 - 14

Удары в створ: 8 - 4

Атаки: 96 - 122