Эффект Мудрика и Челси: УЕФА хочет пересмотреть максимально разрешенную длительность контрактов в футболе

УЕФА рассматривает возможность изменения в правила.

Как сообщает Times, европейская футбольая ассоциация намерена ограничить максимальный срок действия контрактов футболистов. Предлагается, чтобы клубы могли подписывать с игроками договор максимум на 5 лет.

Источник отмечает. что УЕФА к этому подтолкнуло поведение Челси на трансферном рынке. В частности, "синие" подписали контракт с Михаилом Мудриком на 7.5 лет.

Это не является единичным случаем. Также лондонцы подписали подобные договора с Бенуа Бадиашиле, Давидом Датро Фофана, Нони Мадуэке и Уэсли Фофана.

Напомним, ранее Челси согласовал условия контракта с защитником Лиона.