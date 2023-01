Челси согласовал контракт с защитником Лиона

Лондонский Челси близок к еще одной покупке. Как сообщает Фабрицио Романо, "синие" согласовали контракт с Мало Гюсто.

При этом итальянец не уточнил условия договора. В данный момент неизвестны ни зарплата, ни срок соглашения.

Журналист отмечает, что французский Лион отклонил предложение лондонцев по Гюсто. В клубе хотят, чтобы игрок остался до лета.

Chelsea are in direct contact with OL for Malo Gusto. Understand personal terms are already agreed on long term deal, player open to the move. 🚨🔵 #CFC



OL have turned down Chelsea opening verbal bid, as @sebnonda reported — they want Malo Gusto to stay at least until June. pic.twitter.com/mAMz422kbu