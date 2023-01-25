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Зинченко - лучший футболист в истории чемпионатов Англии по проценту побед

Наличие украинца на поле практически гарантирует команде успех.
Сегодня, 20:29
Александр Зинченко
Александр Зинченко

Немецкий портал Transfermarkt поделился статистикой, где указаны футболисты с наибольшим процентом побед в АПЛ.

Возглавил ТОП-10 украинец Александр Зинченко. На его счету 82% побед в 88 матчах. Аналогичный процент побед имеет Арьен Роббен, сыгравший на 21 игру меньше.

Также примечательно наличие в рейтинге Габриэля Жезуса, который играл с Зинченко в Ман Сити и продолжает играть в Арсенале. При этом, занимает он лишь 4 строчку.

Топ-10 футболистов с наилучшим процентом побед в АПЛ

  1. Александр Зинченко - 82% побед в 88 матчах
  2. Арьен Роббен - 82% побед в 67 матчах
  3. Эмерик Ляпорт - 81% побед в 113 матчах
  4. Габриэль Жезус - 77% побед в 173 матчах
  5. Фил Фоден - 77% побед в 115 матчах
  6. Эдерсон - 76% побед в 206 матчах
  7. Бернарду Силва - 76% побед в 185 матчах
  8. Илкай Гюндоган - 76% побед в 174 матчах
  9. Лерой Сане - 76% побед в 90 матчах
  10. Рубен Диаш - 76% побед в 74 матчах

Напомним, ранее Зинченко стал лучшим футболистом матча Арсенал - Манчестер Юнайтед по версии болельщиков "канониров".


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