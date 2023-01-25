Зинченко - лучший футболист в истории чемпионатов Англии по проценту побед
Наличие украинца на поле практически гарантирует команде успех.
Немецкий портал Transfermarkt поделился статистикой, где указаны футболисты с наибольшим процентом побед в АПЛ.
Возглавил ТОП-10 украинец Александр Зинченко. На его счету 82% побед в 88 матчах. Аналогичный процент побед имеет Арьен Роббен, сыгравший на 21 игру меньше.
Также примечательно наличие в рейтинге Габриэля Жезуса, который играл с Зинченко в Ман Сити и продолжает играть в Арсенале. При этом, занимает он лишь 4 строчку.
Топ-10 футболистов с наилучшим процентом побед в АПЛ
- Александр Зинченко - 82% побед в 88 матчах
- Арьен Роббен - 82% побед в 67 матчах
- Эмерик Ляпорт - 81% побед в 113 матчах
- Габриэль Жезус - 77% побед в 173 матчах
- Фил Фоден - 77% побед в 115 матчах
- Эдерсон - 76% побед в 206 матчах
- Бернарду Силва - 76% побед в 185 матчах
- Илкай Гюндоган - 76% побед в 174 матчах
- Лерой Сане - 76% побед в 90 матчах
- Рубен Диаш - 76% побед в 74 матчах
Напомним, ранее Зинченко стал лучшим футболистом матча Арсенал - Манчестер Юнайтед по версии болельщиков "канониров".