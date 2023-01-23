Зинченко - лучший игрок матча Арсенал - Манчестер Юнайтед по версии болельщиков

В воскресенье, 22 января, состоялся центральный поединок 22-го тура чемпионата Англии, в котором встречались Арсенал и Манчестер Юнайтед.

Победу в поединке одержала лондонская команда, которая обыграла соперника со счетом 3:2.

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Пресс-служба "канониров" провела опрос среди своих болельщиков на тему того, кто стал лучшим игроком встречи. Фанаты признали, что украинский защитник Александр Зинченко стал лучшим.

Отметим, что украинец не отметился результативными действиями, однако принял участие в двух голевых атаках.

В текущем сезоне Зинченко провел 15 игр за Арсенал, в которых выполнил одну голевую передачу.

Напомним, главный тренер Манчестер Юнайтед подвел итоги противостояния, во время чего назвал главную причину поражения в матче.