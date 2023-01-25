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Артета: Зинченко принес все, что нам было необходимо на его позиции

Испанец высказался о влиянии украинца на "канониров".
Сегодня, 21:27
Александр Зинченко
Александр Зинченко

Главный тренер Арсенала Микель Артета в предверии матча Кубка Англии с Ман Сити поделился мыслями об Александре Зинченко.

По словам испанского специалиста, Зинченко дал "канонирам" все, что было нужно. Также Артета отметил менталитет украинца.

Зинченко - игрок, который дает нам все, что мы хотим на этой позиции, он дает нам универсальность. Он также собирает на себе внимание соперников и заполняет много пространства на поле - это для нас очень важно.

Я бы особенно выделил его менталитет. То, что он привнес нам - это настоящее желание побеждать и делать что-то особенное с этой командой. Опыт, который он получил в прошлом, очень помогает нам в этом.

Трансферы Александра и Габриэля Жезуса прошли очень хорошо. Это касается и клубов, и меня с Гвардиолой. Мы должны делать это с уважением. Это было согласовано всеми, как вы читали и слышали много раз, поэтому это было решение между тремя сторонами, иначе их бы здесь не было", - сказал Артета.

Напомним, украинец лидирует в списке футболистов с самым большим процентом побед в АПЛ.


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