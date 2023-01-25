Жирона Цыганкова усилилась игроком сборной Перу

Испанская Жирона провернула еще один трансфер этой зимой.

Как сообщает прес-служба "красно-белых", клуб пополнил защитник Александр Кальенс.

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Перуанец пополнил команду на правах свободного агента. Последним его клубом был Нью-Йорк Сити.

Родной позицией Кальенса является центр защиты, также он может сыграть и слева в обороне.

В минувшем сезоне МЛС за Нью-Йорк Сити 30-летний футболист провел 27 матчей. На его счету 5 голов и 1 ассист.