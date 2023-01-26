Турецкий клуб крутым видео представил украинского новичка

Украинский полузащитник Дмитрий Гречишкин подписал контракт с турецким клубом Сакарьяспор, выступающим во втором дивизионе страны.

31-летний опорный хавбек ранее представлял Генчербирлиги, но следующие полтора года будет выступать за новый коллектив.

Сакарьяспор представил Дмитрия крутым видео.

✍🏻 Son olarak Gençlerbirliği forması giyen Dmytro Grechyshkin ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladık.



Hoş geldin Dmytro Grechyshkin!



👉🏻 https://t.co/SvVD65N1ex#AnadoluGüneşi pic.twitter.com/MAg5uP1MLc — Sakaryaspor (@Sakaryaspor) January 26, 2023

Напомним, что Гречишкин - воспитанник Шахтера, за который даже сыграл не мало матчей. Также долгое время выступал за Зарю, был игроком Мариуполя, Черноморца и Александрии.

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