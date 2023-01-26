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Турецкий клуб крутым видео представил украинского новичка

Дмитрий Гречишкин продолжит выступать в Турции.
Сегодня, 23:09
Дмитрий Гречишкин
Дмитрий Гречишкин

Украинский полузащитник Дмитрий Гречишкин подписал контракт с турецким клубом Сакарьяспор, выступающим во втором дивизионе страны.

31-летний опорный хавбек ранее представлял Генчербирлиги, но следующие полтора года будет выступать за новый коллектив.

Сакарьяспор представил Дмитрия крутым видео.

Напомним, что Гречишкин - воспитанник Шахтера, за который даже сыграл не мало матчей. Также долгое время выступал за Зарю, был игроком Мариуполя, Черноморца и Александрии.

На ISPORT доступен список всех трансферов команд-участниц чемпионата Украины по футболу.


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Турецкий клуб крутым видео представил украинского новичка
Турецкий клуб крутым видео представил украинского новичка

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