Турецкий клуб крутым видео представил украинского новичка
Дмитрий Гречишкин продолжит выступать в Турции.
Украинский полузащитник Дмитрий Гречишкин подписал контракт с турецким клубом Сакарьяспор, выступающим во втором дивизионе страны.
31-летний опорный хавбек ранее представлял Генчербирлиги, но следующие полтора года будет выступать за новый коллектив.
Сакарьяспор представил Дмитрия крутым видео.
✍🏻 Son olarak Gençlerbirliği forması giyen Dmytro Grechyshkin ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladık.— Sakaryaspor (@Sakaryaspor) January 26, 2023
Hoş geldin Dmytro Grechyshkin!
👉🏻 https://t.co/SvVD65N1ex#AnadoluGüneşi pic.twitter.com/MAg5uP1MLc
Напомним, что Гречишкин - воспитанник Шахтера, за который даже сыграл не мало матчей. Также долгое время выступал за Зарю, был игроком Мариуполя, Черноморца и Александрии.
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