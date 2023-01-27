Челси договорился о переходе защитника Лиона

Мало Гюсто проведет остаток сезона в аренде.

Лондонский Челси близок к оформлению очередного трансфера в это трансферное окно.

Как сообщает Николо Скира, "синие" достигли соглашение с Лионом о трансфере Мало Гюсто.

Переход француза обойдется боссам клуба в 30 млн евро. Вторую половину сезона он проведет в аренде в стане "львов".

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Детали контракта с футболистом не сообщаются. Заработная плата защитника также остается неизвестной.

В текущем сезоне Гюсто провел 15 матчей, отдав одну результативную передачу.