Челси попытались подписать хавбека Эвертона, но получили отказ

Игрок отказался от переговоров с "пенсионерами".

После ряда неудачных попыток подписать Энцо Фернандеса и Мойзеса Кайседо в Челси нашли более дешевую альтернативу - хавбека Эвертона Амаду Онана.

Лондонцы сделали предложение по бельгийскому опорнику, и хоть "ириски" были против продажи игрока, им она необходима из-за ФФП. Однако спасение подоспело, откуда не ждали.

Амаду сам отказался вести переговоры с представителями Челси заявив, что ближайшие месяцы планирует играть только за Эвертон.

В Лондоне все еще надеются переубедить игрока, однако британские СМИ отмечают, что подписать бельгийца больше шансов у Арсенала.

В этом сезоне Амаду Онана провел за "ирисок" 18 матчей, в которых отметился 1 голом и 1 результативной передачей.