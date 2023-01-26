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Челси попытались подписать хавбека Эвертона, но получили отказ

Игрок отказался от переговоров с "пенсионерами".
Сегодня, 18:39
Амаду Онана / Getty Images
Амаду Онана / Getty Images

После ряда неудачных попыток подписать Энцо Фернандеса и Мойзеса Кайседо в Челси нашли более дешевую альтернативу - хавбека Эвертона Амаду Онана.

Лондонцы сделали предложение по бельгийскому опорнику, и хоть "ириски" были против продажи игрока, им она необходима из-за ФФП. Однако спасение подоспело, откуда не ждали.

Амаду сам отказался вести переговоры с представителями Челси заявив, что ближайшие месяцы планирует играть только за Эвертон.

В Лондоне все еще надеются переубедить игрока, однако британские СМИ отмечают, что подписать бельгийца больше шансов у Арсенала.

В этом сезоне Амаду Онана провел за "ирисок" 18 матчей, в которых отметился 1 голом и 1 результативной передачей.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси эвертон

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