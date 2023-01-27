Жирона рассталась с двумя конкурентами Цыганкова

Один из вингеров ушел в аренду, а со вторым прекратили сотрудничество.

Испанская Жирона избавилась от двух футболистов состава.

Вингер Ману Вальехо ушел в аренду в Реал Овьедо из испанской сегунды. Команда идет на 14 месте во втором дивизионе.

✅ Así fue el primer día de Manu Vallejo en el #RealOviedo pic.twitter.com/2dgWcUruDh — Real Oviedo (@RealOviedo) January 27, 2023

В свою очередь, Самуэль Сайс, также играющий на фланге атаки, покинул клуб навсегда. С 32-летним испанцем прекратили сотрудничество.

📌 Samu Sáiz deixa el Girona FC després de 120 partits com a blanc-i-vermell



Gràcies per tot. Molta sort, Samu! 🙏❤️ — Girona FC (@GironaFC) January 27, 2023

Стоит отметить, что и Вальехо, и Сайс могли быть конкурентами Виктора Цыганкова за место в основе.

Напомним, ранее Жирона усилилась футболистом сборной Перу.