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Зинченко за 25 минут против Сити успел стать лидером матча по одному показателю

Вряд ли Александр будет этим гордиться.
Сегодня, 00:47
Зинченко против бывших партнеров / Getty Images
Зинченко против бывших партнеров / Getty Images

В рамках поединка 1/16 финала Кубка Англии лондонский Арсенал уступил на выезде Манчестер Сити с минимальным счетом.

Украинец Александр Зинченко начал матч против бывшей команды на скамье для запасных и появился на поле на 66-й минуте.

Поединок для Зинченко сложился далеко не лучшим образом. У него, как и у всей команды, мало что получалось. Более того, Александр стал одним из лидеров матча по количеству фолов - за менее получаса он успел трижды нарушить правила и получить желтую карточку.

Больше всего фолов в матче Ман Сити - Арсенал

  1. Зинченко (Арсенал) – 3
  2. Томиясу (Арсенал) - 3
  3. Родри (Ман Сити) - 2
  4. Голланд (Ман Сити) - 2
  5. Нкетия (Арсенал) – 2

Портал Whoscored поставил Зинченко оценку 6,12. Несколько его партнеров успели наиграть еще хуже (Сака, Нкетия, Эдегор), но в целом это очень низкая оценка.


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