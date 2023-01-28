Зинченко за 25 минут против Сити успел стать лидером матча по одному показателю
Вряд ли Александр будет этим гордиться.
В рамках поединка 1/16 финала Кубка Англии лондонский Арсенал уступил на выезде Манчестер Сити с минимальным счетом.
Украинец Александр Зинченко начал матч против бывшей команды на скамье для запасных и появился на поле на 66-й минуте.
Поединок для Зинченко сложился далеко не лучшим образом. У него, как и у всей команды, мало что получалось. Более того, Александр стал одним из лидеров матча по количеству фолов - за менее получаса он успел трижды нарушить правила и получить желтую карточку.
Больше всего фолов в матче Ман Сити - Арсенал
- Зинченко (Арсенал) – 3
- Томиясу (Арсенал) - 3
- Родри (Ман Сити) - 2
- Голланд (Ман Сити) - 2
- Нкетия (Арсенал) – 2
Портал Whoscored поставил Зинченко оценку 6,12. Несколько его партнеров успели наиграть еще хуже (Сака, Нкетия, Эдегор), но в целом это очень низкая оценка.