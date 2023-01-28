Зинченко за 25 минут против Сити успел стать лидером матча по одному показателю

Вряд ли Александр будет этим гордиться.

В рамках поединка 1/16 финала Кубка Англии лондонский Арсенал уступил на выезде Манчестер Сити с минимальным счетом.

Украинец Александр Зинченко начал матч против бывшей команды на скамье для запасных и появился на поле на 66-й минуте.

Поединок для Зинченко сложился далеко не лучшим образом. У него, как и у всей команды, мало что получалось. Более того, Александр стал одним из лидеров матча по количеству фолов - за менее получаса он успел трижды нарушить правила и получить желтую карточку.

Больше всего фолов в матче Ман Сити - Арсенал

Зинченко (Арсенал) – 3 Томиясу (Арсенал) - 3 Родри (Ман Сити) - 2 Голланд (Ман Сити) - 2 Нкетия (Арсенал) – 2

Портал Whoscored поставил Зинченко оценку 6,12. Несколько его партнеров успели наиграть еще хуже (Сака, Нкетия, Эдегор), но в целом это очень низкая оценка.