Середняк Бундеслиги может усилиться многократным обладателем ЛЧ

Испанец Иско в ближашее время может найти новую команду.

Как сообщает Флориан Плеттенберг, хавбек, находящийся в статусе свободного агента, заинтересовал берлинский Унион.

Президент клуба Дирк Цинглер не стал отрицать возможности подписания пятикратного обладателя Лиги чемпионов в составе Реала.

Читай также: Севилья объявила о расторжении контракта с Иско

Также источник утверждает, что на одном из этапе последней тренировки футболисты столичного клуба начали скандировать: "Иско, Иско!".

В первой части сезона Иско выступал за Севилью. За 19 матчей он отличился одним голом и тремя результативными действиями.