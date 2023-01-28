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Динамо второй матч кряду на сборах проиграло

Киевляне уступили Марибору.
Сегодня, 19:32
Динамо - Марибор
Динамо - Марибор

В рамках второго матча на зимних сборах в Турции киевское Динамо встретилось с Марибором.

Словенский клуб достаточно легко переиграл "бело-синих", вышедших в эксперементальном сочетании.

В воротах Руслана Нещерета отметились Антолин и Брнич. Динамо создало один момент, но вратарь словенцев отразил удар Караваева.

Следующий матч киевляне проведут 31 января против Аустрии из города Лустенау.

Динамо - Марибор 0:2

Голы: Антолин, 49, Брнич, 79

Динамо (1 тайм): Нещерет - Дубинчак, Сирота, Попов, Тымчик - Сидорчук - Диалло, Яцык, Царенко, Волошин - Беседин.

Динамо (2 тайм): Нещерет - Вивчаренко, Попов, Бурда, Кравченко - Андриевский - Караваев, Леднев, Лонвейк, Гармаш - Ванат.

Марибор: Бергесен - Сикошек, Уотсон, Карич, Милец - Антолин, Лаушич - Брнич, Иличич, Божич - Випотник.


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