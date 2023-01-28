Cудаков: Скучаю по Мудрику. Надеюсь, что в Челси у него все получится

Полузащитник донецкого Шахтера Георгий Судаков дал интервью клубной пресс-службе.

В частности, украинец рассказал о своей дружбе с недавним приобретением лондонского Челси Михаилом Мудриком.

"Общаться и дружить мы начали давно, я знаю его с 10 лет. Всегда нормально общались, но больше начали с лет 15-16, когда я попал в Шахтер U19. С этого момента всегда жили вместе в комнате. Уже общаемся с семьями.

Скучаю по нему. После его перехода в Челси мы общались и переписывались, но я понимаю, что у него сейчас очень мало времени. Наверное, ему сейчас многие пишут. Он сейчас адаптируется к новой жизни, стране и команде. Это очень высокий уровень. Нагрузки, наверное, другие. Матчи на высшем уровне. Поэтому я сейчас стараюсь не беспокоить его. Позвоню, когда у него будет больше времени.

О его впечатлении говорить сложно. Думаю, он чувствует себя комфортно. Команда очень хорошо приняла его. Он рассказывал, что ему писал Сесар Аспиликуэта: "Если потребуется какая-то помощь – без вопросов, обращайся". Вся команда и болельщики поздравили его с переходом. Думаю, у него должно все получиться в Челси. Все его очень поддерживают и знают, какой он сильный игрок. Все в его руках, ногах и голове", – сказал хавбек.

Напомним, ранее Судаков поздравил Мудрика с трансфером в Челси.