iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Cудаков: Скучаю по Мудрику. Надеюсь, что в Челси у него все получится

Хавбек донецкого Шахтера рассказал о своей дружбе с вингером лондонцев.
Вчера, 20:53
Георгий Судаков и Михаил Мудрик
Георгий Судаков и Михаил Мудрик

Полузащитник донецкого Шахтера Георгий Судаков дал интервью клубной пресс-службе.

В частности, украинец рассказал о своей дружбе с недавним приобретением лондонского Челси Михаилом Мудриком.

"Общаться и дружить мы начали давно, я знаю его с 10 лет. Всегда нормально общались, но больше начали с лет 15-16, когда я попал в Шахтер U19. С этого момента всегда жили вместе в комнате. Уже общаемся с семьями.

Скучаю по нему. После его перехода в Челси мы общались и переписывались, но я понимаю, что у него сейчас очень мало времени. Наверное, ему сейчас многие пишут. Он сейчас адаптируется к новой жизни, стране и команде. Это очень высокий уровень. Нагрузки, наверное, другие. Матчи на высшем уровне. Поэтому я сейчас стараюсь не беспокоить его. Позвоню, когда у него будет больше времени.

О его впечатлении говорить сложно. Думаю, он чувствует себя комфортно. Команда очень хорошо приняла его. Он рассказывал, что ему писал Сесар Аспиликуэта: "Если потребуется какая-то помощь – без вопросов, обращайся". Вся команда и болельщики поздравили его с переходом. Думаю, у него должно все получиться в Челси. Все его очень поддерживают и знают, какой он сильный игрок. Все в его руках, ногах и голове", – сказал хавбек.

Напомним, ранее Судаков поздравил Мудрика с трансфером в Челси.


Статьи по теме

NaVi в ужасном матче переиграли Complexity NaVi в ужасном матче переиграли Complexity
Марсель с Малиновским не смог переиграть Монако Марсель с Малиновским не смог переиграть Монако
Судаков: Президент и главный тренер сборной для меня на одном уровне Судаков: Президент и главный тренер сборной для меня на одном уровне
Перспективный украинский боксер нокаутировал своего оппонента во втором раунде Перспективный украинский боксер нокаутировал своего оппонента во втором раунде
Помочь журналистам

Видео

Манчестер Сити - Арсенал 1:0 Видео гола и лучших моментов матча Кубка Англии
Манчестер Сити - Арсенал 1:0 Видео гола и лучших моментов матча Кубка Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2022/23: в Антхольце завершился шестой этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской гонки преследования на чемпионате Европы
просмотров
Australian Open (ATP): Циципас и Джокович сыграют в финале
просмотров
Джойс предположил, почему Усик сбросил вес в преддверии поединка с Фьюри
просмотров

Последние новости

Киберспорт00:08
NaVi в ужасном матче переиграли Complexity
Европа00:04
Марсель с Малиновским не смог переиграть Монако
Вчера, 23:38
Европа23:38
Судаков: Президент и главный тренер сборной для меня на одном уровне
Бокс23:15
Перспективный украинский боксер нокаутировал своего оппонента во втором раунде
Бокс22:47
Далакян снова защитил титул чемпиона мира по версии WBC
Европа22:29
Роналду и его окружение заняло 17 люкс-комнат в одном из самых дорогих отелей Саудовской Аравии
Европа22:06
Нидерландский клуб интересуется нападающим, который принадлежит Динамо
Футбол21:42
Бавария в третий раз кряду потеряла очки, не сумев победить Айнтрахт
Европа21:20
Арсенал сделал улучшенное предложение по хавбеку Брайтона
Европа20:53
Cудаков: Скучаю по Мудрику. Надеюсь, что в Челси у него все получится
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK